بعد عطل فيسبوك.. مستخدمون يتجهون لتطبيق Botim بديلًا لماسنجر

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بعد عطل فيسبوك بشكل مفاجئ على نطاق واسع عالميًا، لتطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك (فيسبوك- إنستجرام- واتساب)، ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على التفاعل أو النشر أو الدخول إلى حساباتهم، قام الكثير من الأشخاص في مصر بتحميل تطبيق المحادثات «بوتيم Botim». هذا التطبيق ايضا متميز جدا في سهولة التحميل وصوره التعامل معه، بحسب ما نشره موقع The Verge.

بعد عطل فيسبوك.. اتجاه واسع المدى لتحميل تطبيق Botim

ما هو تطبيق بوتيم؟

تطبيق بوتيم Botim، هو واحد من أشهر تطبيقات المتخصصة في اجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو ذات جودة عالية وصوت واضح بشكل كبير، دون اعلانات تظهر للمستخدم، وهو ما يتميز عن تطبيق فيسبوك ماسنجر.

كما يتيح التطبيق لك الاتصال صوت فقط أو عمل شات جماعي فقط على الكتابة والرسائل الكتابية. ايضا يحتوي هذا التطبيق على مجموعه من الرموز التعبيرية المتنوعة، التي يمكن أن يستخدمها الكاتب في التعبير عن حالته من خلال هذه الملصقات .ويعتبرالتطبيق ايضا سهل الاستخدام ولا يشغل مساحة كبيرة من الهاتف، كما انه يتيح لك اجراء المكالمات داخل بلدك أو خارجها دون أي رسوم مالية.

بعد تعطل فيسبوك.. معلومات تهمك عن تطبيق «بوتيم»

- يتوفر تطبيق بوتيم، على جوجل بلاي وابل ستور، ومتاح في جميع دول العالم وغير محجوب في أي دوله.

2- مساحة التطبيق على الهاتف المحمول تصل على الايفون 48.0MB والاندرويد 22M .

3- أما عن اللغات المتاحة في التطبيق هي اللغه العربيه واللغه الانجليزيه فقط .

بعد عطل فيسبوك | مميزات تطبيق المحادثات بوتيم

يحمل التطبيق الكثير من المميزات التي تجعله في صدارة تطبيقات الدردشة بعد تطبيق فيسبوك ماسنجر.. وهى:

1- القدرة على إجراء المكالمات خارج البلد التي توجد فيها بجوده عاليه وصوت واضح، ولكن يجب توفر شبكة إنترنت قوية.

2- كما يتميز تطبيق «بوتيم»، بأنه يمكنك عمل شات جماعي بين الأصدقاء والعائل، فهو قادر على استيعاب 500 شخص أو اكثر.

3- يمكنك من خلال التطبيق تبادل الفيديوهات والصور مع الاصدقاء بكل سهولة دون أي مشاكل تقنية، أو صعوبات.

4- يتميز تطبيق «بوتيم»، بأنه سري للغاية في المحادثات والصور الخاصة بك على التطبيق، ولا يمكن الاستيلاء عليها.

بيان من فيسبوك عن تعطل خدمات فيسبوك وانستجرام وواتس آب

وأصدرت شركة «فيسبوك«، بيانًا عن تعطل منتجاتها وسريعًا غرّد فيسبوك على حسابه بـموقع التدوينات القصيرة»تويتر«:»نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج«.

سبب عُطل فيسبوك

مارك زوكربيرغ

ويستمر عطل فيسبوك إلى أكثر من 4 ساعات الآن، وتصحب معها خدمات واتس آب، وانستجرام، وفيسبوك ماسنجر. يأتي العطل والتراجع في ظل شهادة تقدم في الكونجرس اليوم عن ممارسات لا أخلاقية لشركة فيس بوك. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الشركة لها قوة خارجة عن السيطرة، كما أنها تتساهل مع خطابات الكراهية بسبب جلبها تفاعلا أكبر وإعلانات أكثر للمنصة.