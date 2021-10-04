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نيمار : عطلة نهاية الأسبوع سيئة لدى زوكربيرج

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نيمار : عطلة نهاية الأسبوع سيئة لدى زوكربيرج نيمار : عطلة نهاية الأسبوع سيئة لدى زوكربيرج

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وقال نيمار عبر تويتر، "هل فقط عطلة نهاية الأسبوع سيئة لدى زوكربيرج ولدى أنا أم هناك شخص آخر".

وتعطلت خدمات المواقع «فيس بوك» و«واتس آب» و«إنستجرام» وبعض مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021

و توقفت الخدمة بمنصات «فيسبوك» و«إنستجرام» و«واتس آب».

وأوضح موقع «فيس بوك» في تغريدة على «تويتر» أنه «يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى فيس بوك»، مضيفا «نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج».

كما أشارت منصة «إنستجرام» في تغريدة إلى أن «بعض المستخدمين يواجهون مشاكل مع التطبيق».

وفشلت فيس بوك فى العودة للعمل حتى الآن بعد مرور 5 ساعات على توقف التطبيق في أنحاء العالم

وقال تامر محمد الخبير التكنولوجي أنه لم تعلن الشركة السبب وراء هذا العطل حتى الآن .

وتابع: «من الممكن أن يكون عطل فني أصاب أجهزة التشغيل في المقر الرئيسي للشركة، وليست هذه هي المرة الولى أن يحدث هذا العطل» .

وتابع: «الشركة قامت بفصل تشغيل الشركة».

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