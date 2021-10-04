مشاهير يلجأون إلى تويتر بعد عطل فيسبوك: سنعود للصحف الورقية والتليفزيون والراديو

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ربما تأتي مقولة «مصائب قوم عند قوم فوائد» أكبر تعبير عما حدث منذ ساعات من انقطاع لخدمات فيسبوك وانستجرام وواتساب، حيث لجأ الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطوعة إلى موقع التغريدات القصيرة تويتر وخاصة من المشاهير الذين وجدوها فرصة للتواصل مع جمهورهم وتعويضهم عن ذلك التوقف لأشهر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

مشاهير يلجأون إلى تويتر

وسخر النجم محمد هنيدي من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يدخلون تويتر واستخدمونه لأول مرة وغرد:«‏للناس اللي لسة جايه تويتر... اسمها تويتة مش بوست.. واسمه ريتويت مش شير.. واسمه حساب مش صفحة».

مشاهير يلجأون إلى تويتر

ونشر الإعلامي رامي رضوان صورًا لعدد من وسائل التواصل التقليدية التي كانت قد تراجعت قليلا مع ظهور السوشيال ميديا مثل الصحف الورقية والراديو والتلفزيون عبر حسابه الرسمي على تويتر وكتب :«شكلنا هنرجع لكم ياغاليين».

وغردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم معيدة نشر تغريدات متابعين لها الذين تحدثوا عن استخدامها لأول مرة لموقع تويتر ونشروا فيديو للكوميديان الراحل وحيد سيف للمزاح مع نادين وهي تقول :«إيه ده فيه إيه؟».

وتابعت نادين نسيب نجيم في تغريدة أخرى :«شو فيه ياجماعة ليش عم تودعوا بعض ..هي نهاية العالم؟».