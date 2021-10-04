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"الأرصاد" ينبه الشرقية وجازان: أمطار غزيرة وتدن في الرؤية الأفقية

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"الأرصاد" ينبه الشرقية وجازان: أمطار غزيرة وتدن في الرؤية الأفقية "الأرصاد" ينبه الشرقية وجازان: أمطار غزيرة وتدن في الرؤية الأفقية
تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الرابعة فجراً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين جديدين، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعديد وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة جازان أمطاراً خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة صبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح الثلاثاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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