أخبار عاجلة

من اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء -
جامعة ويسترن إمبريال للطب، أنتيغوا تقدم تعليمًا طبيًا مجانيًا في جميع أنحاء العالم، ضمن مبادرة أعلن عنها السيد جاستون براون - رئيس وزراء أنتيغوا -
هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسّسي الكامل -
القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟ -
قادة الكونجرس في إلينوي ينضمون إلى النشطاء المحليين لتكريم ضحايا كوفيد-19 ودعم زيادة اللقاحات العالمية -
ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا -
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قيس سعيد: «من يتحدث عن إنقلاب لينظر للزغاريد وحتى رقصات الشيوخ فرحا بهذا المنعرج»

Print
قيس سعيد: «من يتحدث عن إنقلاب لينظر للزغاريد وحتى رقصات الشيوخ فرحا بهذا المنعرج» قيس سعيد: «من يتحدث عن إنقلاب لينظر للزغاريد وحتى رقصات الشيوخ فرحا بهذا المنعرج»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجددا رئيس تونس قيس سعيد ان تكون كافة الإجراءات التي اعلن عنها إنقلابا، قائلا خلال لقائه المكلفة بتشكيل نجلاء بودن مساء اليوم الإثنين بقصر قرطاج أن «من يتحدث عن إنقلاب لينظر في الزغاريد وحتى رقصات الشيوخ فرحا بهذا المنعرج في تاريخ تونس».

وقال رئيس الدولة إنه «علينا الانصات لإرادة الشعب وإرادة الشعب فقط»، لافتا النظر إلى وجود «البعض ممن يتمسحون على أعتاب السفارات ويبحثون عن الدعم من دوائر خارجية».

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن السيادة للشعب، مضيفا القول:«نحن لم نتدخل في أحد ولن نترك أحد يتدخل فينا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير

"الحكومة الرقمية" تطلق برنامج تطوير القدرات الحكومية "قدرات - تك"

"الحكومة الرقمية" تطلق برنامج تطوير القدرات الحكومية "قدرات - تك"

"الحكومة الرقمية" تطلق برنامج تطوير القدرات الحكومية "قدرات - تك"

"الحكومة الرقمية" تطلق برنامج تطوير القدرات الحكومية "قدرات - تك"