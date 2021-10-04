قيس سعيد: «من يتحدث عن إنقلاب لينظر للزغاريد وحتى رقصات الشيوخ فرحا بهذا المنعرج»

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نفى مجددا رئيس تونس قيس سعيد ان تكون كافة الإجراءات التي اعلن عنها إنقلابا، قائلا خلال لقائه المكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن مساء اليوم الإثنين بقصر قرطاج أن «من يتحدث عن إنقلاب لينظر في الزغاريد وحتى رقصات الشيوخ فرحا بهذا المنعرج في تاريخ تونس».

وقال رئيس الدولة إنه «علينا الانصات لإرادة الشعب وإرادة الشعب فقط»، لافتا النظر إلى وجود «البعض ممن يتمسحون على أعتاب السفارات ويبحثون عن الدعم من دوائر خارجية».

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن السيادة للشعب، مضيفا القول:«نحن لم نتدخل في أحد ولن نترك أحد يتدخل فينا».