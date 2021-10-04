البحوث الإسلامية عن وفاة ممرض أثناء الصلاة: كان من الصالحين

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علق الدكتور أحمد عبدالكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، على واقعة وفاة ممرض أثناء الصلاة في مركز أشعة بالإسكندرية.

قال «صالح»، خلال مداخلة هاتقية ببرنامج «آخر النهار»، المُذاع عبر فضائية «النهار»،: «حسن الخاتمة في الإسلام هي أن يدهيك الله للصلاح والموت على الطاعة»، لافتا: «التوبة درب من دروب حسن الخاتمة إذا تاب الله على عبدولا يعلمها إلا الله».

وأضاف الدكتور أحمد عبدالكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر،: «الوفاة أثناء الطاعة دليل على حسن الخاتمة»، مردفا: «لا أحد يعلم ما إذا كان المتوفى تائبا أم عاصيا لكن حاله يدل على أنه كان من الصالحين».

وتركت وفاة الشاب احمد السيد عائلته وأصدقائه بين الصدمة والشكر، فحسن خاتمته خفف من ألم فراقه المفاجئ، فيما أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذهولهم متسائلين عن عمله الصالح الذي جعل ميتته يتمناها الجميع.

وكتب أحد أصدقائه ويدعى «أشرف جابر» ناعيًا وميله: "الله يرحمك يا أحمد ويغفرلك، مت ساجدًا بين يدي الله، وكن تسعى على رزق أولادك وبنتك المريضة، والله ما رأينا منك إلا كل خير، محبًا للقرآن ومحافظًا عليه وعلى صلاتك، فعشت عليها ومت عليها وأنت ساجدًا بين يدي الله..اللهم ارزقنا حسن الخاتمة".