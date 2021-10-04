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خبير: تعطل منصات التواصل الاجتماعي قد يكون بسبب هجوم سيبراني

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خبير: تعطل منصات التواصل الاجتماعي قد يكون بسبب هجوم سيبراني خبير: تعطل منصات التواصل الاجتماعي قد يكون بسبب هجوم سيبراني

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قال دلشاد عثمان، خبير أمن المعلومات، إن الخدمة المسؤولة عن إدارة فيس بوك والحدث تم بسبب بروتوكول البوابة الحدودية للشبكة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي خرجت عن الخدمة.

وأضاف دلشاد عثمان، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية TeN، اليوم الاثنين، أن تعطل منصات التواصل الاجتماعي قد يكون بسبب هجمة سيبرانية.

فيما قال محمد سعيد، استشاري نظم المعلومات، إن هناك سببين أساسيين لهذا العطل هو هجمات سيبرانية أو عطل فني، وسيكون لهذا العطل تأثير كبير على شركة فيس بوك.

وأوضح أن فيس بوك خسرت 60 مليار دولار من قيمته السوقية بسبب هذا العطل، ومن المؤكد أن ذلك لن تكون الخسارة الأخيرة إذا استمر هذا العطل.

وأشار إلى أن هناك فرصة كبيرة للمواقع المنافسة في التهكم على عطل تطبيق «فيس بوك»، ومن المتوقع زيادة متابعي تطبيق تويتر وتليجرام، وهم أكثر المستفيدين من هذا العطل، ويليهم عدد من التطبيقات مثل سيجنال، وغيرهما.

وتابع: «فيس بوك» أخذ ضربة كبيرة بسبب هذا العطل، وهذا الدرس يشير إلى سيطرة العمالقة على الشركات الكبيرة ولابد أن يكون لدينا بدائل جاهزة في أي وقت.

المصرى اليوم

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