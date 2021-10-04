«بعد تفعيل الرابط».. نتيجة تنسيق الأزهر 2021.. اعرف كليتك برقم الجلوس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطيع الآن معرفة نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر والكلية التي تم ترشيحك لها عبر رابط موقع بوابة الحكومة المصرية، تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.

يستطيع الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية معرفة نتيجة الكلية التي رشحهم مكتب التنسيق رسميًا، بادخل رقم الجلوس بعد الإعلان الرسمي عن

وكانت نتيجة الحد الأدني لتنسيق الأزهر للقبول في كليات القمة 627 لكليات الطب، و621 لكليات طب الأسنان، و613 لكليات الهندسة 613 درجة.

ويمكنك الآن إدخال رقم جلوسك عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أو مباشرة عبر رابط تنسيق الأزهر 2021.

نتيجة تنسيق الأزهر 2021.. علمي بنات

يعرض الجدول التالي نتيجة تنسيق الأزهر 2021 لطالبات شعبة علمي بنات.

علمي بنات-1 by hamdy kassem on Scribd

نتيجة تنسيق الأزهر 2021.. علمي بنين

يعرض الجدول التالي نتيجة تنسيق الأزهر 2021 لطلاب شعبة علمي بنين.

علمي بنين-1 by hamdy kassem on Scribd

نتيجة تنسيق الأزهر 2021.. أدبي بنات

يعرض الجدول التالي نتيجة تنسيق الأزهر 2021 لطالبات شعبة أدبي بنات.

ادبي بنات-1 by hamdy kassem on Scribd

نتيجة تنسيق الأزهر 2021.. أدبي بنين

يعرض الجدول التالي نتيجة تنسيق الأزهر 2021 لطلاب شعبة أدبي بنين.

ادبي بنين-1 by hamdy kassem on Scribd

نتيجة تنسيق الأزهر 2021.. الشعبة الإسلامية

يعرض الجدول التالي نتيجة تنسيق الأزهر 2021 لطلاب الشعبة الإسلامية.

اسلامي by hamdy kassem on Scribd

وتستطيع تحميل الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق الأزهر كاملة من الرابط التالي عبر موقع بوابة الازهر.

استعدادات جامعة الأزهر تناقش للعام الدراسي الجديد

عقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر إجتماعًا لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد لكليات الأزهر والمدن الجامعية لطلاب الأزهر.

وأكد رئيس جامعة الأزهر على ضرورة حصول الطلاب على لقاح كورونا قبل بدء الدراسة .

جامعة الأزهر تناشد الطلاب سرعة التطعيم بلقاح كورونا

ناشدت جامعة الأزهر جميع الطلاب سرعة تسجيل الحصول على لقاح كورونا من خلال موقع وزارة الصحة.

ويمكن للطلاب تسجيل بيانات الحصول على اللقاح من خلال موقع وزارة الصحة عبر رابط تسجيل الحصول على لقاح كورونا.