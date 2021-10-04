الرئيس التونسي يعين سفيرة لدى الولايات المتحدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين إنه عين حنان التاجوري بالساسي سفيرة لدى الولايات المتحدة بعد أسابيع من إقالة سلفها دون أسباب واضحة.

وأقال سعيد العديد من المسؤولين من مناصبهم منذ 25 يوليو، عندما أعفى رئيس الوزراء من منصبه وعلق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية في خطوات وصفها منتقدوه بالانقلاب.

ووسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة عليه لتعيين حكومة جديدة، اختار سعيد الأسبوع الماضي نجلاء بودن رمضان لتولي رئاسة الوزراء وقال إنها ستشكل حكومة في الساعات أو الأيام المقبلة.

ومع ذلك، وبعد أن ألغى جانبا كبيرا من الدستور الشهر الماضي، قال سعيد إن الحكومة ستكون مسؤولة أمامه، مما يعني أنه من المرجح أن يكون لرئيسة الوزراء الجديدة سلطة أقل ممن سبقوها في المنصب.

وحثت الولايات المتحدة، إلى جانب الأعضاء الآخرين في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، سعيد على العودة إلى نظام دستوري يؤدي فيه البرلمان المنتخب دورا مهما. ومنذ انتفاضة 2011، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم في تقديم المساعدة الأمنية والعمل مع مانحين رئيسيين آخرين لدعم المالية العامة في تونس.