أخبار عاجلة

من اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء -
جامعة ويسترن إمبريال للطب، أنتيغوا تقدم تعليمًا طبيًا مجانيًا في جميع أنحاء العالم، ضمن مبادرة أعلن عنها السيد جاستون براون - رئيس وزراء أنتيغوا -
هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسّسي الكامل -
القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟ -
قادة الكونجرس في إلينوي ينضمون إلى النشطاء المحليين لتكريم ضحايا كوفيد-19 ودعم زيادة اللقاحات العالمية -
ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا -
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الرئيس التونسي يعين سفيرة لدى الولايات المتحدة

Print
الرئيس التونسي يعين سفيرة لدى الولايات المتحدة الرئيس التونسي يعين سفيرة لدى الولايات المتحدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين إنه عين حنان التاجوري بالساسي سفيرة لدى الولايات المتحدة بعد أسابيع من إقالة سلفها دون أسباب واضحة.

وأقال سعيد العديد من المسؤولين من مناصبهم منذ 25 يوليو، عندما أعفى رئيس الوزراء من منصبه وعلق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية في خطوات وصفها منتقدوه بالانقلاب.

ووسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة عليه لتعيين حكومة جديدة، اختار سعيد الأسبوع الماضي نجلاء بودن رمضان لتولي رئاسة الوزراء وقال إنها ستشكل حكومة في الساعات أو الأيام المقبلة.

ومع ذلك، وبعد أن ألغى جانبا كبيرا من الدستور الشهر الماضي، قال سعيد إن ستكون مسؤولة أمامه، مما يعني أنه من المرجح أن يكون لرئيسة الوزراء الجديدة سلطة أقل ممن سبقوها في المنصب.

وحثت الولايات المتحدة، إلى جانب الأعضاء الآخرين في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، سعيد على العودة إلى نظام دستوري يؤدي فيه البرلمان دورا مهما. ومنذ انتفاضة 2011، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم في تقديم المساعدة الأمنية والعمل مع مانحين رئيسيين آخرين لدعم المالية العامة في تونس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير

وليد صلاح عبداللطيف يكشف كواليس حريق عمارته.. ويحذر المنتخب من ليبيا

وليد صلاح عبداللطيف يكشف كواليس حريق عمارته.. ويحذر المنتخب من ليبيا

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير

ميدو: صلاح يتعرض لما واجهته من انتقادات مع المنتخب

ميدو: صلاح يتعرض لما واجهته من انتقادات مع المنتخب