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وقع عطل في منصة «تويتر»، مساء اليوم الاثنين، لدى بعض المستخدمين في المملكة العربية السعودية.

وقالت قناة «العربية»، في خبر عاجل، إن «تويتر تعطل لدى بعض المستخدمين في السعودية»، دون المزيد من التفاصيل.

وأبلغ عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت غرينتش، عن تعطل عدد من المنصات بينها «فيسبوك» «وماسنجر» و«إنستغرام» و«واتسآب».

ثم أبلغ مستخدمون عن تعطل في منصات أخرى مثل تيك توك، وكذلك قالت تقارير إعلامية إن مجموعة من البلاغات وردت داخل الولايات المتحدة الأمريكية عن تعطل إحدى شبكات المحمول، إضافة إلى موقعي «أمازون» و«جوجل»، كما أكدت التقارير أن الأعطال طالت شبكة «تي موبايل» للاتصالات، ووردت بلاغات عديدة منها.