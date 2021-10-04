العاهل الأردني بشأن «وثائق باندورا»: لا يوجد ما يتم إخفاؤه

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علق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على ما نشر فيما عرف بـ«وثائق باندورا» بشأن عقارات ذكرت أنه يمتلكها في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال عبدالله الثاني خلال لقائه، اليوم الاثنين، عددًا من شيوخ البادية الوسطى ووجهائها: «لا يوجد ما يتم إخفاؤه»، مؤكدا أن «الأردن سيبقى أقوى، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه».

وأضاف: «محاولات إرباك جبهة الأردن الداخلية لم تتوقف منذ زمن»، مضيفا أن «هنالك حملة على الأردن، ولا يزال هنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك».

وأشار الملك عبدالله إلى أن الأردن «يحظى بتقدير ودعم كبيرين من الدول الشقيقة والصديقة، ولها دور قوي ومؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية».