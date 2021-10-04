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جهود لكشف غموض العثور على جثة إندونيسية في شقة بوسط البلد

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جهود لكشف غموض العثور على جثة إندونيسية في شقة بوسط البلد جهود لكشف غموض العثور على جثة إندونيسية في شقة بوسط البلد

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تكثّف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة فتاة إندونيسية داخل شقتها بمنطقة وسط البلد، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم بقرار من النيابة العامة، كما أمرت بانتداب طب شرعي لإجراء الصفة التشريحية للكشف سبب الوفاة.

كان قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة فتاة من دولة شرق آسيا في العقد الرابع من عمرها داخل شقتها، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وتحرر محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وطالبت النيابة العامة ضباط قسم قصر النيل بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة في العقارات المجاورة لمكان العثور على الجثة، لتفريغها لرصد المترددين على العقار وقت الحادث، كما يجري فحص العلاقات التي تربط بين المتوفاة والمترددين عليها.

المصرى اليوم

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