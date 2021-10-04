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مسرّبة معلومات: فيس بوك ستخسر الأموال إذا قاموا بإصلاح الخوارزميات

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مسرّبة معلومات: فيس بوك ستخسر الأموال إذا قاموا بإصلاح الخوارزميات مسرّبة معلومات: فيس بوك ستخسر الأموال إذا قاموا بإصلاح الخوارزميات

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نشر موقع CNN عربي تقريراً منذ قليل من مسربة معلومات من داخل شركة فيس بوك نشرت عشرات الآلاف من صفحات البحث والوثائق الداخلية في برنامج "60 دقيقة" الأمريكي.

وتم الكشف عن هوية مسرّبة معلومات عن فيسبوك نشرت بعض الوثائق الداخلية في الشركة .

وأفاد مراسل CNN، برايان ستيلتر، أن فرانسيس هوجن مديرة منتج فيسبوك السابقة، والتي عملت على قضايا النزاهة المدنية في الشركة تقول إن الوثائق تظهر أن الشركة تعرف أن منصاتها تُستخدم لنشر الكراهية والعنف والمعلومات المضللة.

وتابعت هوجن :"أنهم حاولوا إخفاء هذا الدليل. من جانبها" ، وعارضت فيسبوك بقوة هذه التقارير ضد شركة التواصل الاجتماعي المعروفة .

وتعطلت خدمات المواقع «فيس بوك» و«واتس آب» و«إنستجرام» وبعض مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021

و توقفت الخدمة بمنصات «فيسبوك» و«إنستجرام» و«واتس آب».

وأوضح موقع «فيس بوك» في تغريدة على «تويتر» أنه «يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى فيس بوك»، مضيفا «نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج».

كما أشارت منصة «إنستجرام» في تغريدة إلى أن «بعض المستخدمين يواجهون مشاكل مع التطبيق».

وفشلت فيس بوك فى العودة للعمل حتى الآن بعد مرور 5 ساعات على توقف التطبيق في أنحاء العالم

وقال تامر محمد الخبير التكنولوجي أنه لم تعلن الشركة السبب وراء هذا العطل حتى الآن .

وتابع: «من الممكن أن يكون عطل فني أصاب أجهزة التشغيل في المقر الرئيسي للشركة، وليست هذه هي المرة الولى أن يحدث هذا العطل» .

وتابع: «الشركة قامت بفصل تشغيل الشركة».

المصرى اليوم

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