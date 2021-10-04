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العراق يكسب فلسطين .. والإمارات يتجاوز لبنان بثلاثية

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العراق يكسب فلسطين .. والإمارات يتجاوز لبنان بثلاثية العراق يكسب فلسطين .. والإمارات يتجاوز لبنان بثلاثية
في افتتاح بطولة كأس اتحاد غرب آسيا

العراق يكسب فلسطين .. والإمارات يتجاوز لبنان بثلاثية

انطلقت اليوم بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، التي تحتضنها المملكة في الفترة من 4- 12 أكتوبر بمدينتي الدمام والخبر وبمشاركة 11 منتخبًا .
وتمكن العراقي من الفوز على نظيره الفلسطيني بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وسجل الهدف اللاعب حسن جبار لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية، التي شهدت كذلك فوز المنتخب الإماراتي على لبنان 3-0 على الملعب نفسه، وسجل الأهدف سعيد الكعبي ، عبدالله النقبي ، أحمد عبدالله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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