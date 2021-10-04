أخبار عاجلة

من اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء -
جامعة ويسترن إمبريال للطب، أنتيغوا تقدم تعليمًا طبيًا مجانيًا في جميع أنحاء العالم، ضمن مبادرة أعلن عنها السيد جاستون براون - رئيس وزراء أنتيغوا -
هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسّسي الكامل -
القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟ -
قادة الكونجرس في إلينوي ينضمون إلى النشطاء المحليين لتكريم ضحايا كوفيد-19 ودعم زيادة اللقاحات العالمية -
ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا -
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بسبب الانقطاع العالمي.. مؤسس فيسبوك يخسر 7 مليارات دولار من ثروته خلال ساعات

Print
بسبب الانقطاع العالمي.. مؤسس فيسبوك يخسر 7 مليارات دولار من ثروته خلال ساعات بسبب الانقطاع العالمي.. مؤسس فيسبوك يخسر 7 مليارات دولار من ثروته خلال ساعات

بسبب الانقطاع العالمي.. مؤسس فيسبوك يخسر 7 مليارات دولار من ثروته خلال ساعات

خسر مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج 7 مليارات دولار في غضون ساعات قليلة اليوم الاثنين بعد انقطاع خدمات فيسبوك والتطبيقات التابعة لها واتس أب وفيس مسنجر وانستغرام.


وأدت عمليات الانقطاع إلى تراجع أسهم فيسبوك عند الساعة 2:73 بتوقيت واشنطن، بنسبة 5.72% بعد تعطل خدمات الموقع والتطبيقات التابعة لها وانخفاض السهم إلى مستوى 323.40 دولاراً بعد خسارة 19 دولاراً كأسوأ أداء يومي لها منذ نحو عام.


وتراجعت ثروة مارك زوكربيرج إلى 120.9 مليار دولار ما أعاده في المركز الخامس عالمياً في مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.


وخسر مؤسس فيبسوك حوالي 19 مليار دولار من ثروته منذ 13 سبتمبر، عندما كانت ثروته تقارب 140 مليار دولار، وفقاً للمؤشر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء

من اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء

هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسّسي الكامل

هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسّسي الكامل

القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟

القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟

مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم

مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم