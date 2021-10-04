أخبار عاجلة

من اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء -
جامعة ويسترن إمبريال للطب، أنتيغوا تقدم تعليمًا طبيًا مجانيًا في جميع أنحاء العالم، ضمن مبادرة أعلن عنها السيد جاستون براون - رئيس وزراء أنتيغوا -
هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسّسي الكامل -
القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟ -
قادة الكونجرس في إلينوي ينضمون إلى النشطاء المحليين لتكريم ضحايا كوفيد-19 ودعم زيادة اللقاحات العالمية -
ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا -
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ارتفاع مفاجئ .. الذهب فى وعالميا مساء اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021

Print
ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 ارتفاع مفاجئ .. الذهب فى وعالميا مساء اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أسعار الذهب، مساء اليوم الاثنين، 4 أكتوبر 2021، بشكل كبير ومفاجئ رغم تراجعها على مدار اليوم، حيث ارتفع سعر الذهب عالميا إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع بسبب ضعف الدولار، وتراجع الاقبال على الأسهم، وتسبب الارتفاع العالمى إلى ارتفاع سعر الذهب في مصر، وتراوح سعر الذهب عيار 21 ما بين 771 و773 جنيها .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب محليا وعالميا، يوميا، للتيسير على راغبى الشراء أو البيع من المواطنين والمستثمرين، لتحديد احتياجتهم قبل الشراء سواء في أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر مساء اليوم أسعار الذهب في محلات الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 881 إلى 883 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 771 إلى 773 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 661 إلى 663 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 و70 جنيها، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6168 إلى 6184 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا مساء اليوم، إلى أعلى مستوى لها في اسبوع، حيث ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4%، إلى 1767.01 دولارا للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7%، إلى 1770.80 دولارا للأوقية، وذلك عقب تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% أمام العملات المنافسة حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار.

سجلت اسعار الذهب في أسواق المال، مساء اليوم، ارتفاعا كبيرا، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير 781.00 جنيه، وسجل عيار 24، 892.57 جنيها، وسجل عيار 18، 669.43 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،766.94 $ .

اقرأ أيضا:

تراجع بعد عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021

ترقب بحذر.. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاحد 3 أكتوبر 2021

قفزة كبيرة خلال 24 ساعة.. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة