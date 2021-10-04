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ارتفعت أسعار الذهب، مساء اليوم الاثنين، 4 أكتوبر 2021، بشكل كبير ومفاجئ رغم تراجعها على مدار اليوم، حيث ارتفع سعر الذهب عالميا إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع بسبب ضعف الدولار، وتراجع الاقبال على الأسهم، وتسبب الارتفاع العالمى إلى ارتفاع سعر الذهب في مصر، وتراوح سعر الذهب عيار 21 ما بين 771 و773 جنيها .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب محليا وعالميا، يوميا، للتيسير على راغبى الشراء أو البيع من المواطنين والمستثمرين، لتحديد احتياجتهم قبل الشراء سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر مساء اليوم أسعار الذهب في محلات الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 881 إلى 883 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 771 إلى 773 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 661 إلى 663 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 و70 جنيها، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6168 إلى 6184 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا مساء اليوم، إلى أعلى مستوى لها في اسبوع، حيث ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4%، إلى 1767.01 دولارا للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7%، إلى 1770.80 دولارا للأوقية، وذلك عقب تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% أمام العملات المنافسة حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار.

سجلت اسعار الذهب في أسواق المال، مساء اليوم، ارتفاعا كبيرا، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير 781.00 جنيه، وسجل عيار 24، 892.57 جنيها، وسجل عيار 18، 669.43 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،766.94 $ .

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