من بينها تسريب البيانات.. 4 أسباب متوقعة لتوقف فيسبوك وواتساب

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قال الدكتور وليد حجاج، خبير امن المعلومات، إن استمرار تعطل خدمات فيسبوك وانستجرام وواتساب تشير إلى وجود مشكلة كبيرة تواجه شركة فيسبوك في تطيبقاتها المختلفة.

وأكد حجاج في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن هناك احتمالات عديدة حول أسباب تعطل تطبيقات فيسبوك وانستجرام وواتساب منها ان يكون ان تكون الشركة تعرضت لعملية هاك أو سطو الكتروني أو ان يكون هناك عطل فني في السيرافرات العاملة في الشركة ان يكون هناك تسريب في البيانات، أو ان يكون هناك تحديث لسيرفرات الشركة ادي إلى تعطلها أو حدوث تعطل فني فيها.

وتابع وليد أن أحد الأسباب أيضًا أن تكون الشركات المقدمة لخدمة «الكاش سيرفر»، وهي الشركات التي توفر سيرفرات اكبر للمواقع الكبيرة لاستيعاب عدد اكبر من المستخدمين ان تكون تعرضت لعطل فني ايضا ما ادي إلى توقف تطبيقات الفيسبوك وإنستجرام وواتساب.

وقال خبير أمن المعلومات إن هناك تكهنات كبيرة ولكن لا يمكن معرفة السبب الحقيقي إلى من فيسبوك نفسها، إلا انه استبعد ان يتم الاعلان عن السبب الواقعي وان تكتفي الشركة بالاعلان بانه كان هناك عطل فني.

وأشار إلى أن فيسبوك سبق وتعرض لازمة مشابهة وتوقف خدمات فيسبوك ولكن لم يستمر انقطاع الخدمة اكثر من نحو ساعة ونصف فقط ولكن ما حدث اليوم ان الانقطاع بلغ نحو 4 ساعات وهو ما يفتح باب التساؤلات بصورة اكبر عن اسباب توقف خدمة فيسبوك .

وكانت فيس بوك اكدت عبر تغريبدة على «تويتر» عن تعطل التطبيقات الخاصة بها والتي تشمل واتساب وانستجرام وفيسبوك وماسنجر ما ادي إلى ضرر عدد كبير من المستخدمين حول العالم، من المثير ان يستمر تعطل الخدمة لهذا الوقت الطويل ما يشير إلى وجود مشكلة كبيرة تواجهها فيسبوك وكان من أو التاثيرات الخاصة على الشركة هو تراجع اسهمها في بورصة نيويورك حيث فقد السهم من قيمته نحو 5.5 % في تعاملات اليوم وكان اقل سعر سجله السهم هو 322 دولا بينما أغلق على نحو 325 دولارا للسهم.