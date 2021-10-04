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موعد وصول محمد صلاح إلى استعدادًا لمباراة ليبيا في تصفيات 2022

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موعد وصول محمد صلاح إلى مصر استعدادًا لمباراة ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 موعد وصول محمد صلاح إلى استعدادًا لمباراة ليبيا في تصفيات 2022

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كشف إدارى بالجهاز الفنى بالمنتخب المصري موعد وصول محمد صلاه لاعب ليفربول إلى القاهرة ومنه إلى معسكر برج العرب استعدادا لمباراتى ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال العالم بقطر العام المقبل.

حيث كشف إدارى بالمنتخب أنه من المقرر وصول محمد صلاح الاثنين.

وعقد كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر مؤتمراً صحفياً الاثنين قبل مواجهة ليبيا الجمعة المقبل فى تصفيات 2022 .

ورفض كارلوس كيروش حديث الصحفيين عن استبعاد الثنائى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة من قائمة استعدادًا لمواجهتى ليبيا .

وقال:" لا يحب الحديث عن أي لاعب باسمه أنا أتحدث هنا عن منتخب ، أنا المدير الفني لمنتخب مصر " .

وأضاف : " الحديث عن الحسابات مع مواجهة ليبيا وضرورة الفوز غير مهمة فالحسابات غير منطقية في كرة القدم لأنها لا تعترف سوى بالاجتهاد فقط الحسابات يعرفها علماء الرياضيات " .

ويواجه منتخب مصر ليبيا يوم 8 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 .

وتابع كيروش: " الاستعداد لمباراة ليبيا لمدة 5 أيام فقط غير كافى أنا أعرف ذلك جيداً خاصة أن المنتخب الليبى قوى ولكن قمنا بدراسة نقاط القوة والضعف جيداً".

وأواصل:" علينا أن نكون واثقين فى أنفسنا منتخب مصر محظوظ بامتلاك مجموعة مميزة من اللاعبين في كل المراكز".

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة تضم ا 24 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي. الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف. الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش. الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

المصرى اليوم

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