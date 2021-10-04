ترامب يناقش مع مستشاريه إمكانية إعلان حملته الرئاسية لعام 2024

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أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحث مع مستشاريه إمكانية إعلان حملته الرئاسية لعام 2024، مؤكدة أن المستشارين نجحوا في إقناعه بالعدول عن ذلك حاليا.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات للصحيفة الأمريكية إن مستشاري ترامب طلبوا منه «التريث والتحلي بالصبر»، متحججين بأن إعلان الترشح من شأنه أن يجبر على إعادة خلط جهاز جمع التبرعات الذي تم تشكيله حديثا، وقد يعقد قدرته على الظهور على شاشات التلفزيون دون تفعيل قواعد زمنية متساوية.

كما أن بعض مستشاريه قلق من أن الديمقراطيين قد يستخدمون إعلانه الترشح في جهودهم لتأطير الانتخابات النصفية حول ترشيحه، مما قد يعزز إقبالهم ويعيق خططه إذا فشل الجمهوريون في هذه الانتخابات. كما جادل المستشارون بأنه يمكن أن يكون أكثر فاعلية في انتخاب الجمهوريين ذوي التفكير المماثل العام المقبل إذا لم يكن هو نفسه مرشحا رسميا.

وذكرت «واشنطن بوست» أن النقاشات نجحت في إقناع ترامب في «الوقت الحالي على الأقل»، بعدم إعلان ترشحه، وأن يكتفي باعتماد «استراتيجية التلميح والإيماء».