أخبار عاجلة

من اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء -
جامعة ويسترن إمبريال للطب، أنتيغوا تقدم تعليمًا طبيًا مجانيًا في جميع أنحاء العالم، ضمن مبادرة أعلن عنها السيد جاستون براون - رئيس وزراء أنتيغوا -
هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسّسي الكامل -
القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟ -
قادة الكونجرس في إلينوي ينضمون إلى النشطاء المحليين لتكريم ضحايا كوفيد-19 ودعم زيادة اللقاحات العالمية -
ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا -
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بمشاركة تويتر ورئيسها.. آلاف التعليقات الساخرة من عطل فيسبوك وإنستجرام وواتساب

Print
بمشاركة تويتر ورئيسها.. آلاف التعليقات الساخرة من عطل فيسبوك وإنستجرام وواتساب بمشاركة تويتر ورئيسها.. آلاف التعليقات الساخرة من عطل فيسبوك وإنستجرام وواتساب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منصة تويتر حملة ساخرة من العطل الذي ضرب فيسبوك وتطبيقاتها ومنصاتها، بما فيها إنستجرام وواتساب، وسط تعليقات لاذعة من حساب شركة تويتر ورئيسها التنفيذي ومؤسسها جاك دورسي وعشرات آلاف المغردين.

وبعد العطل الذي ضرب فيسبوك وتطبيقاته، نشر حساب تويتر الرسمي تغريدة جاء فيها: «مرحبا بالجميع حرفيا»، في إشارة إلى الإقبال الكثيف على منصة تويتر في ظل تعطل فيسبوك.

وعلق جاك دورسي على تغريدة لشخص يدعي أن نطاق موقع فيسبوك معروض للبيع، قائلا: «كم السعر؟».

ورد حساب واتساب الرسمي على تغريدة تويتر بكلمة: «مرحبا»، فيما علق جاك دورسي ساخرا بقوله: «كنت أعتقد أن هذه مشفرة»، في إشارة إلى تشفير رسائل واتساب.

وكانت حسابات فيسبوك وإنستغرام وواتساب الرسمية على تويتر قد أكدت في وقت سابق وجود عطل يواجه مستخدمي التطبيقات حول العالم، وقالت فيسبوك في تغريدة: «نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج».

ورصد موقع «Down Detector»، الذي يتتبع أعطال المواقع على الإنترنت، عشرات آلاف التقارير عن أعطال في منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب. ولم يتضح على الفور سبب العطل الذي أثر على المنصات الثلاثة، وطلبت CNN تعليقا من المتحدث باسم شركة فيسبوك لكن دون رد بعد.

حملة سخرية واسعة بعد تعطل فيس بوك وانستجرام وواتساب

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فياض يؤكد إعادة الشبكة الكهربائية في لبنان

فياض يؤكد إعادة الشبكة الكهربائية في لبنان

شبكة الكهرباء فى لبنان تعود للعمل بعد ظلام دامس

شبكة الكهرباء فى لبنان تعود للعمل بعد ظلام دامس

تفاعلاً مع "سبق".. "المياه الوطنية": جارٍ إنجاز مشروع شبكة الصرف الصحي بالطائف وفق الخطة المحددة

تفاعلاً مع "سبق".. "المياه الوطنية": جارٍ إنجاز مشروع شبكة الصرف الصحي بالطائف وفق الخطة المحددة

وسائل إعلام لبنانية: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في البلاد

وسائل إعلام لبنانية: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في البلاد