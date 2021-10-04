نيويورك تايمز: موظفو فيسبوك عاجزين عن الوصول إلى الخوادم لإصلاحها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن موظفي فيس بوك (NASDAQ:FB) عاجزين عن الوصول إلى الخوادم لإصلاحها بسبب عدم قدرة الأبواب على قراءة بطاقاتهم التعريفية.

ويستمر انقطاع خدمات فيس بوك إلى أكثر من 4 ساعات الآن، وتصحب معها خدمات واتس آب، وانستجرام، وماسنجر.

ويستمر نزيف خسائر السهم، ليفقد مارك زوكربيرج الآن من ثروته قرابة الـ 7 مليار دولار أمريكي.

يأتي العطل والتراجع في ظل شهادة تقدم في الكونجرس اليوم عن ممارسات لا أخلاقية لشركة فيس بوك. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الشركة لها قوة خارجة عن السيطرة، كما وأنها تتساهل مع خطابات الكراهية بسبب جلبه تفاعل أكبر وإعلانات أكثر للمنصة.