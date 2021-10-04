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السويد تُطَعم الأطفال بين 12 و 15 عاما بلقاح فايزر وترفض مودرنا

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السويد تُطَعم الأطفال بين 12 و 15 عاما بلقاح فايزر وترفض مودرنا السويد تُطَعم الأطفال بين 12 و 15 عاما بلقاح فايزر وترفض مودرنا

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قالت هيئة الصحة العامة في السويد اليوم الاثنين إنها أوصت باستخدام لقاح كوميرناتي، من إنتاج فايزر-بيونتك، للوقاية من كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما ورفضت استخدام لقاح سبايكفاكس الذي تنتجه شركة مودرنا المنافسة.

ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح كوميرناتي في مايو أيار بينما رفضت في يوليو تموز إعطاء لقاح سبايكفاكس للأطفال فوق 12 عاما. وقال أندرس تيجنيل، كبير علماء الأوبئة بهيئة الصحة العامة السويدية «بشكل عام نرى سببا لاختيار اللقاح الذي نعرف أكثر بشأنه والذي ثبُتت فعاليته فيما يتعلق بتطعيم أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما».

وقالت الوكالة الأوروبية إن هناك مزيدا من البيانات عن استخدام لقاح كوميرناتي بالنسبة للأطفال. وأضافت في بيان «لذلك لم يُوص باستخدام لقاح سبايكفاكس لفئة صغار السن في السويد». وكانت الوكالة قالت في سبتمبر إن الأطفال في سن 12 عاما فأكثر سيتلقون لقاحا للوقاية من كوفيد اعتبارا من 11 أكتوبر.

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