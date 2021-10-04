الرفاعي : اجتمعنا مع 10 آلاف مواطن والثقة تضاعفت

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جى بي سي نيوز :- قال رئيس رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي إن المهم لديه أن تنال مخرجات اللجنة رضا الشعب الأردني.

وأضاف في تصريحات صحفية مساء الأحد، أن مخرجات اللجنة كانت مرضية له ولأعضاء اللجنة، معتبراً أن اللجنة قدمت ما يريح ضميرها.

وأشار إلى أن الهويات الفرعية الضيقة ليس من شيم الأردنيين، حيث إن في الأردن هوية واحدة وجامعة، لافتا إلى أن الثقة باللجنة تضاعف وفق الدراسات خلال فترة 3 أشهر.

ونفى الرفاعي أن يكون هناك أي تدخل في عمل اللجنة الملكية، مبيناً أن الخلافات عملت على تقوية العمل وخاصة أن كان يصبح في مصلحة الوطن.

وبين الرفاعي أن اللجنة عقدت اجتماعات مع ما يزيد عن 10 آلاف مواطن، مؤكدا أنه لو “كنّا نمتلك الوقت لكنا أجتمعنا مع عدد أكثر”.