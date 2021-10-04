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رئيس تونس: من يريد التنكيل بالشعب سيواجه بصرامة وسيدفع الثمن باهظاً

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رئيس تونس: من يريد التنكيل بالشعب سيواجه بصرامة وسيدفع الثمن باهظاً رئيس تونس: من يريد التنكيل بالشعب سيواجه بصرامة وسيدفع الثمن باهظاً

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اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد بعض الأطراف بالسطو على إرادة الشعب من قبل نظام خفي يريد التحكم في الدولة، مضيفًا: «نحن لسنا تحت وصاية أي كان ومهمتنا هي تحقيق إرادة شعبنا».

واستقبل قيس سعيّد، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، المكلفة بتشكيل .

وأكد رئيس الدولة خلال هذا اللقاء أن عدد الذين خرجوا إلى الشوارع لمناشدته وصل إلى مليون و800 ألف تونسي، قائلاً إن البلاد تعيش لحظات تاريخية لم تعشها من قبل وأنه ليس من حق أي مسؤول أن يخيب آمال التونسيين وتطلعاتهم.

وتابع:«لقد تم السطو على إرادة الشعب التونسي من قبل نظام خفي يريد التحكم في الدولة، ونحن لسنا تحت وصاية أي كان ومهمتنا هي تحقيق إرادة شعبنا الذي عبر عنها في هذه الايام الخالدة».

وأردف:«من يتحدث عن إنقلاب فلينظر في رقصات الشيوخ فرحاً بهذا المنعرج التاريخي الذي تعيشه تونس».

كما أوضح أنه سيتم تركيز الحكومة بعيداً عن الانتهازيين واطماعهم، مؤكداً أن بعض الأطراف لم يعد لهم مكان في تونس بعد أن رفضهم الشعب.

وأكد أنه لن يتراجع عن تصوراته ولن يتعامل مع من جوع الشعب ونكل به، حسب وصفه.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الدولة أن من يريد التنكيل بالشعب سيواجه بصرامة وسيدفع الثمن باهظاً، قائلاً إنه لن يترك هؤلاء الحشرات والمتربصين بالتونسيين حتى يتمكن من رفع الخصاصة عن الشعب الذي تعهد أنه لن يخيب انتظاراته.

المصرى اليوم

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