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ننشر رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، للدبلوم الصناعي ودبلوم التمريض والدبلوم التجاري والدبلوم الزراعي، وذلك عبر موقع الحكومة المصرية لخدمات التنسيق، بعد انتهاء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 يوم الخميس الماضي.

حيث ارتفعت عمليات البحث علي محرك البحص "جوجل" عن موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 والذي من المفترض اقتراب طرحها عبر الموقع الخاص بـ التنسيق خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء الطلاب من تسجيل الرغبات و في انتظار الكليات الجامعية المرشحين إليها .

تنسيق الدبلومات الفنية - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 يكون من خلال ترشيح الطلاب حسب المجموع وترتيب الرغبات، مع مراعاة العمل بقواعد التوزيع الجغرافي والقواعد التي وضعتها الوزارة عند التنسيق بصفة عامة.

ويكون ذلك تنفيذا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي، دون الإخلال بمنظومة التنسيق.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وأوضحت وزارة التعليم العالي من خلال بوابة التنسيق الحكومية، آلية عمل موقع التنسيق، مشيرة إلى أنّه سيكون متاحا أمام الطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل الشعب المختلفة، وعليهم اختيار رغباتهم من بينها، ويتم ترشيح الطلاب للكليات التي تقبل بنظام الانتساب الموجه لكليات «التجارة -الحقوق - الخدمة الاجتماعية» بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات.

الأماكن الشاغرة بالكليات للدبلومات الفنية 2021

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى وجود أماكن كثيرة شاغرة لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية في تنسيق الجامعات 2021، تصل لـ50 كلية متاحة، إضافة إلى 150 معهدا، حيث يشترط لقبول طلاب التعليم الفني، حصولهم على درجات عالية في نتيجة السنة النهائية من شهادة الدبلوم.

الأن.. إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على الموقع.. الرابط وموعد الإعلان فى المدارس - صورة أرشيفية

الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

- دخول الطلاب علي موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــا.

- الضغط على أيقونة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.

- كتابة البيانات الخاصة بالطلب بصورة صحيحة والدخول عبر رابط النتيجة.

- يضغط الطالب زر "عرض النتيجة.

- حال ظهور النتيجة تظهر أمام الطالب الكلية أو المعهد الذي رشح له.