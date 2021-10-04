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تتقدم للمرتبة 55 في أحدث تصنيف لأقوى جواز سفر عالمياً

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السعودية تتقدم للمرتبة 55 في أحدث تصنيف لأقوى جواز سفر عالمياً تتقدم للمرتبة 55 في أحدث تصنيف لأقوى جواز سفر عالمياً
"الإماراتي" احتل المرتبة الأولى.. و"الأفغاني والعراقي والسوري" الأخير

السعودية تتقدم للمرتبة 55 في أحدث تصنيف لأقوى جواز سفر عالمياً

حقق جواز السفر السعودي مركزاً متقدماً في أحدث تصنيف لأقوى جوازات السفر العالمية لعام 2021، حيث تقدم إلى المركز 55 في تصنيف "passport index" من المركز 71 في تصنيف "Henley & Partners" قبل ثلاثة أشهر.

ووفقاً لمؤشر أقوى جوازات السفر العالمية، فإن ترتيب الجواز السعودي مستمر في التقدم إلى مراكز متقدمة، خاصة مع تخفيف العديد من دول العالم القيود المفروضة على السفر الدولي.

فيما حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في المؤشر العالمي حيث يمكن لحاملي جواز السفر الإماراتي دخول 152 دولة، منها 98 دولة دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول.

وجاء الجواز النيوزيلندي في المرتبة الثانية، وحققت كل من ألمانيا وفنلندا والنمسا ولوكسمبورغ وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وكوريا الجنوبية وأستراليا المركز الثالث.

وجاءت السويد والدنمارك وبلجيكا والبرتغال وأيرلندا في المركز الرابع. أما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا ومالطا واليونان والتشيك وبولندا وهنغاريا فجاؤوا في المرتبة الخامسة عالمياً، بينما احتلت المراتب الثلاث الأخيرة كل من أفغانستان والعراق وسوريا.

ويصنف المؤشر الذي يعتمد على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، جوازات السفر العالمية وفقاً لعدد الدول التي يمكن لحامل الجواز دخولها والوجهات التي يمكن الوصول إليها بدون تأشيرة مسبقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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