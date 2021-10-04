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«نت بلوكس»: تعطل تطبيقات فيسبوك هو الأكثر تأثيرا في تاريخ الشركة

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«نت بلوكس»: تعطل تطبيقات فيسبوك هو الأكثر تأثيرا في تاريخ الشركة «نت بلوكس»: تعطل تطبيقات فيسبوك هو الأكثر تأثيرا في تاريخ الشركة

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أعلنت منظمة نت بلوكس المختصة بأمن الإنترنت إن «تعطل تطبيقات فيسبوك هو الأكثر تأثيرا في تاريخ الشركة».

وذكرت المنظمة، في بيان، مساء الاثنين، أن «تعطل تطبيقات فيسبوك وواتساب وانستغرام مستمر لأكثر من 3 ساعات».

أفاد موقع privacy affairs بأن المعلومات الشخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب على «فيسبوك» تم تداولها وعرضها للبيع على منتدى شهير للقرصنة.

وأضاف الموقع أن هذه الواقعة «تشكل أكبر وأهم تفريغ لبيانات فيسبوك حتى الآن».

ووفقا لمعلومات المنتدى، فإن البيانات المتداولة تحتوي على أسماء شخصية وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف ومعرفات مستخدمين.

وأوضح الموقع أن تحديد المجرمين الإلكترونيين أرقام هواتف المستخدمين يمكنّهم من إرسال رسائل نصية قصيرة مزيفة إلى المستخدمين المتضررين، ما من شأنه أن يسهل عليهم عمليات احتيال وإجرام.

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