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بعد عطل فيسبوك.. خبير :لا يوجد ميثاق شرف لتنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي

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بعد عطل فيسبوك.. خبير :لا يوجد ميثاق شرف لتنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي بعد عطل فيسبوك.. خبير :لا يوجد ميثاق شرف لتنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي

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قال فتحي شمس الدين، خبير الإعلام الرقمي، إن عطل فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي منذ نحو ساعتين ليس الأول من نوعه، وإنما تكرر كثيرًا خلال السنوات الـ 3 الماضية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن شركة فيسبوك لم تعلن حتى عن انقطاع الخدمة ومن ثم معرفة أسباب العطل.

وأردف فتحي شمس الدين، خبير الإعلام الرقمي، أنه لا يوجد بديل للفيسبوك في ، ويجب على الدولة المصرية وهي في مرحلة التحول الجمهورية الجديدة أن يكون لها تجربة خاصة بها للتواصل الاجتماعي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد ميثاق شرف أو اتفاقية دولية لتنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن خسائر فيسبوك نتيجة العطل الحالي تجاوزت ملايين الدولارات.

وأكد فتحي شمس الدين، خبير الإعلام الرقمي، أن الرئيس عبد الفتاح ، يبذل جهودًا كبيرة لتحويل الدولة إلى مجتمع رقمي.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إلى أن هناك حاجة لتوعية المواطنين بكيفية الاستخدام الآمن لشبكات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن لا توجد بها خصوصية، وتتجسس على المواطنين والدولة.

وواصل فتحي شمس الدين، خبير الإعلام الرقمي، حديثه قائلا: إن أي صورة أو أو نص تم رفعه على مواقع التواصل الاجتماعي فإنه لم يعد ملكًا لصاحبه، وحتى إن تم حذف هذه المواد والبيانات.

واستطرد خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن مواقع التواصل الاجتماعي تربح المليارات من الدولارات من وراء ملايين المستخدمين المصريين.

المصرى اليوم

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