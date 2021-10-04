طلائع الجيش يتعادل مع غزل المحلة 1-1

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انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش مع غزل المحلة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين، على جهاز الرياضة العسكري، في اطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

أحرز التنزاني حميد ماو، هدف غزل المحلة، في الدقيقة 43 من الشوط الأول، ونجح محمد جابر، في إحراز هدف التعادل لطلائع الجيش، في الشوط الثاني.

ويحرص محمد عودة، المدير الفني لغزل المحلة وعبد الحميد بسيوني، مدرب طلائع الجيِ، على خوض عدد من المباريات الودية في الفترة الحالية، من أجل تجهيز اللاعبين للموسم الكروي الجديد وزيادة الانسجام بين اللاعببين القدامى والجدد.

وعدم طلائع الجيش صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الأن بالتعاقد مع أكثر من لاعب على رأسهم ميدو جابر، جناح سيراميكا كليوباتترا، ومحمد الصباحي صانع ألعاب الاتحاد السكندري، والكونغولي كازادي كاسينجو ومحمد جابر، لاعبا النادي المصري البورسعيدي، وكريم الطيب مهاجم بيراميدز والمدافع التونسي محمد علي الجويني وعبد الرحمن شيكا، لاعب خط وسط الانتاج الحربي.

بينما تعاقد غزل المحلة مع كل من حميد ماو، محمد بازوكا، السيد الشبراوي، لاعبي الانتاج الحربي، إبراهيم صلاح، لاعب المقاولون العرب، باولن فوافي، جناح مصر المقاصة، ووليد مصطفى وأحمد سيد عبد الهادي، لاعبا فريق الشباب بالنادي الأهلي