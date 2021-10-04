الصحف العالمية تشيد بالفرعون المصري محمد صلاح : الأفضل الأن

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خطف النجم المصري محمد صلاح أنظار الصحف العالمية. بهدف أسطوري سجله في مباراة الأمس أمام منافسه مانشستر سيتي، في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، وتعادل ليفربول مع نظيره مانشستر سيتي بهدفين لكلا الفريقين في ملعب الأنفيلد.

وقدم مو صلاح، أداءًا ساحرًا في المباراة، حيث صنع الهدف الأول لساديو ماني ، وسجل الهدف الثاني بعد مراوغته كل من قابله .

وعقب المباراة تحدث صلاح لسكاي سبورتس عن هدفه المميز وقال :" سأشاهد الهدف مرة أخرى ولكن أعتقد أنه هدف جيد ، وكان يمكن أن يصبح أكثر تميزًا إذا فزنا بالمباراة، لكن هذه هي النتيجة".

وصرح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قائلًا: " إن أفضل لاعبي العالم فقط هم من يسجلون تلك الأهداف، كان من أول لمسة، أنه هدف استثنائي، وستظل تتحدث عنه الناس لأكثر من 50 عامًا".

وأضاف :" إذا أحرز ميسي أو رونالدو مثل هذا الهدف، ستقول الجماهير هذا بسبب أنهم لاعبين عالميين، يجب أن نعترف صلاح واحد من افضل لاعبي العالم".

وتغنت الصحف العالمية بأداء صلاح المبهر بالأمس و كتبت صحيفة "ديلي ميل البريطانية" : " أنه الأفضل في أوروبا، قام ببعض الأشياء الرائعة في المواسم الأربعة، وأضاف المزيد هذا الموسم"

وأضافت : " فعل ما يكفي ليضمن الحصول على أكبر عقد في تاريخ ليفربول ، إن سماح مسؤولي ليفربول لأي ناد أخر التعاقد مع صلاح بمثابة تخريب".

وكتبت CNN الأمريكية : " أظهر صلاح قدرته في المباراة، وسجل هدفًا مذهلًا في تعادل فريقه مع مانشستر سيتي".

وعنونت ذا صن : " مو الساحر، سجل صلاح بمجهود فردي هدفًا رائعًا، مثل ميسي ضد مانشستر سيتي".

وكتبت إندبندنت : " عبقرية صلاح، جعلته أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وليفربول" ، وتابعت " تجاوز صلاح الثلاثة مدافعين، ضمن دائرة قطرها 10 ياردات، إنها لقطة مستحيلة، ولكن المصري سجلها".

وتحدث جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق عن صلاح قائلًا " بالتأكيد أنه أفضل لاعب في العالم الأن ، وهو الأعظم في ليفربول".

وتابع " لا أعتقد أن هناك أحدًا في العالم يؤدي أفضل أداءًا من صلاح في الفترة الماضية" وواصل " ليفربول قد يخسرون اللاعب إذا أطالت فترة المفاوضات".

وقال دينيسي سوندرز الأسطورة الإنجليزي ومهاجم ليفربول السابق : " رونالدو وميسي لا يقارنا بصلاح، فهو الأفضل الأن، وهما ليسا مثله" وأردف " يبدو أن صلاح سيسجل كل أسبوع".

أما عن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قال عن صلاح :" أنه أفضل لاعب في العالم ، وأفضل جناح في الدوري، لم أر شيئًا مثله من قبل".

ولم يتوقف المدح عن صلاح من لاعبي كرة القدم فقط ولكن أشاد ايضًا ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة معلقًا على تغريدة لحساب ليفربول كان مفادها " محمد صلاح مذهل تمامًا في كورة القدم ليعلق" نعم إنه كذلك!!" .