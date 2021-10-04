غدًا مناقشة «الوقاية من العنف .. قراءة تحليلية في الحديث النبوي الشريف»

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يستقبل المركز الدولي للكتاب ندوة مناقشة كتاب «الوقاية من العنف.. قراءة تحليلية في الحديث النبوي الشريف» الكتاب من تأليف الدكتور محمد مصطفى منصور، أستاذ الأدب العربي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة فرع الفيوم، وذلك في الخامسة من مساء غدٍ الثلاثاء، بمقر المركز خلف دار القضاء العالي.

ويطرح الكتاب منهج تربوي مؤسسي لمواجهة التطرف والميل إلى العنف في نفسية المتدين، والعمل على إثراء جوانب الرحمة والسماحة.

من جانب آخر يناقش الكتاب الدكتور عادل ضرغام، الأستاذ بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، فرع الفيوم، والكاتب الصحفي سامح فايز.