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بايدن يطلب من الكونجرس الأمركي الموافقة على رفع سقف الدين

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بايدن يطلب من الكونجرس الأمركي الموافقة على رفع سقف الدين بايدن يطلب من الكونجرس الأمركي الموافقة على رفع سقف الدين

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حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس الموافقة على رفع سقف الدين، مؤكدا أنه ضرورة حتى تستطيع الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها.

وقال بايدن- في كلمة له يوم /الإثنين/- إن «رفع سقف الدين يتعلق بسداد الديون القديمة، ولا علاقة له بأوجه الصرف الجديدة قيد النظر، مثل خطته للبنية التحتية.. والولايات المتحدة دائما ما تسدد ديونها».

وأوضح أن رفع سقف الدين يتطلب توافقا حزبيا بين الجمهوريين والديموقراطيين، لافتا إلى أن هذا التوافق غير موجود الآن، مضيفا «أن السبب وراء ضرورة رفع سقف الدين، هو السياسات المتهورة المتعلقة بالضرائب والإنفاق خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ».

وأشار إلى أن الجمهوريين في الكونجرس يرفضون رفع سقف الدين رغم أنهم وافقوا ثلاث مرات على رفع سقف الدين خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، محذرا من الأخطار الاقتصادية التي ستتعرض لها الولايات المتحدة في حالة عدم رفع سقف الدين الأمريكي.

واختتم بايدن بالإشارة إلى أن الجمهوريين يستخدمون سلطتهم لمنع إدارته من القيام بعملها بالحفاظ على الاقتصاد الأمريكي من «حدث كارثي»، وقال «على الجمهوريين أن يدعونا نقوم بعملنا.. فقط لا تقفوا عقبة في الطريق».

المصرى اليوم

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