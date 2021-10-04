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البيت الأبيض: منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها

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البيت الأبيض: منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها البيت الأبيض: منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها

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علق البيت الأبيض على عطل منصات التواصل الاجتماعي، قائلا إن «منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في إفادة صحفية يومية إن «مواقع التواصل بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية».

هذا وتعطلت تطبيقات تابعة لشركة «فيسبوك»، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة «اسنتغرام» وتطبيق المراسلة «واتساب»، لدى عشرات الألوف من المستخدمين.

وتراجعت أسهم «فيسبوك» بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي «إنستغرام» و«واتساب»، حيث انخفض سهم «فيسبوك» إلى مستوى 323.56 دولارا، بعد خسارة 19.5 دولارا.

المصرى اليوم

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