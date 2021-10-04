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إيران تعلق لأول مرة على إرسال وفد سعودي لافتتاح سفارة المملكة في طهران

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إيران تعلق لأول مرة على إرسال وفد سعودي لافتتاح سفارة المملكة في طهران إيران تعلق لأول مرة على إرسال وفد سعودي لافتتاح سفارة المملكة في طهران

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علقت وزارة الخارجية الإيرانية، لأول مرة، على الأنباء التي تحدثت عن إرسال وفد سعودي لافتتاح سفارة المملكة في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تصريحات مع «وكالة تسنيم» الإيرانية، جرت محادثات منتظمة وغير منقطعة في بغداد حول القضايا الثنائية والإقليمية، ولم يتم تحديد شروط مسبقة، رافضا تأكيد خبر إرسال وفد سعودي إلى طهران. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد أمس الأحد، إجراء الرياض محادثات مع طهران خلال الشهر الماضي، تزامنا مع استمرار المناقشات الرامية إلى تخفيف التوترات في ظل حكم الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في الرياض: «هذه المناقشات لا تزال في المرحلة الاستكشافية ونأمل أن تضع الأساس لمعالجة القضايا بين الجانبين»، وأوضح أن «الجولة الرابعة من المحادثات جرت في 21 سبتمبر/ أيلول».

المصرى اليوم

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