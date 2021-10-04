محافظ بني سويف يوقع اتفاقية تعاون مع شركة سيسكو لتدريب 5 آلاف خريج على مجالات الاتصالات والتكنولوجيا

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وقّع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اتفاقية تعاون مع شركة سيسكو مصر، لتوفير 5 آلاف منحة تدريبيبة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لشباب خريجي الجامعات لتنمية المواهب بالمهارات الرقمية وتصميم شبكات الكمبيوتر،حيث وقع على الاتفاقية مع السيد المحافظ: المهندس أيمن الجوهري المدير العام والرئيس التنفيذي لشركو سيسكو مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي.

وبحسب بيان، الاثنين، أعرب المحافظ عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقية،والتي تعتبر باكورة التعاون بين المحافظة والشركة،وتعتبر إحدى الإستراتيجية التنموية المحلية التي أطلقتها المحافظة وتضم 6 قطاعات اقتصادية رئيسية،حيث يشكل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا أحد أبرز تلك القطاعات من خلال الاستفادة من مقومات المحافظة النسبية في قطاع الاتصالات ،من خلال توطين صناعة التكنولوجيا وتهيئة البيئة الداعمة للابتكار التكنولوجي،لاسيما مع وجود منطقة تكنولوجية وجامعة تكنولوجية، ومشروع التحول الرقمي الجاري تنفيذها، وهو ما يؤهل بني سويف لتكون رقما مهما في معادلة مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا الاتصالات، والسعي بخطوات جادة لتكون بني سويف نموذجا رائدا ومركزا رئيسيا في مجال صناعة التكنولوجيا والبرمجيات

كما أشار المحافظ إلى أن الاتفاقية تستهدف تدريب 5 آلاف شاب في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال سنة من بدء توقيع الاتفاقية ،على أن يتم زيادرة عدد المدربين لتغطية أعداد المتدربين،منوها عن أن التدريب مفتوح أمام كافة التخصصات وليس قاصرا على خريجي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أهمية متابعة تنفيذ ما تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال الفترات القادمة، لتحقيق الهدف منها وهو تخريج أكبر عدد ممكن من المتدربين على البرامج التي يتم تقديمها لتكون محافظة بني سويف مركز تكنولوجيا رائد الصعيد، والعمل على تأهيل وتنمية مهارات الشباب وخبراتهم للتوافق مع المستقبل وحاجة سوق العمل المحلي والأجنبي، مقدما الشكر للشركة على سعيها لتقديم الخدمات التدريبية والتعاون مع المحافظة في هذا الشأن.

من جانبه أعرب المدير العام لشركة سيسكو مصر وشمال افريقيا والمشرق العربي، عن تقديره لمحافظ بني سويف لثقته التي أولاها للشركة، لافتًا إلى أن الشركة بدأت مجال التدريب عالميا منذ عام 1996،وفي مصر منذ عام 1999، مؤكدًا حرص الشركة على زيادة فرص التدريب والتعاون مع كافة المحافظات خاصة محافظة بني سويف وشبابها التي بتدريب شباب المحافظة على المهن التي يحتاجها سوق العمل.