وثائق «بندورا»: مئات السياسيين أخفوا ثروات طائلة بشركات «أوفشور»

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نشرت عدة مؤسسات إخبارية دولية بارزة مجموعة ضخمة من وثائق «بندورا» المالية المسربة، تربط حسبما قالت زعماء عالميين بثروات سرية أخفوها فى ملاذات ضريبية عبر شركات خارجية «أوفشور»، ومن أبرزهم رئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيش، وأفراد لهم صلات بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الباكستانى عمران خان والرئيس الكينى أوهورو كينياتا، وغيرهم من الزعماء السياسيين الحاليين والسابقين ورجال الأعمال والمشاهير فى العالم.

وكشفت الوثائق الناتجة عن تحقيق استقصائى، نشره الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين، أن العديد من قادة الدول، من بينهم رئيسا كينيا والإكوادور، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور) فى ملاذات ضريبية.

ويستند التحقيق الذى أطلق عليه اسم «وثائق بندورا»، وساهم فيه نحو 600 صحفى، إلى حوالى 11.9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية فى دول منها قبرص وبيليز والإمارات وسنغافورة وسويسرا وجزر فيرجين.

وجاء تفريغ الوثائق، التى تبلغ مساحتها نحو 2.94 تيرا بايت، بعد 5 سنوات من كشف التسريب المعروف باسم «أوراق بنما» النقاب عن كيفية إخفاء أثرياء أموالا بطرق لم تتمكن وكالات إنفاذ القانون من اكتشافها.

وقال الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين، وهو شبكة من المراسلين والمؤسسات الإعلامية مقرها واشنطن، إن الملفات مرتبطة بنحو 35 زعيما من زعماء الدول الحاليين والسابقين، وأكثر من 330 سياسيا ومسؤولا عاما فى 91 دولة وإقليما، ولم يذكر التحقيق كيف تم الحصول على تلك الملفات.

بوتين مع الروسية سفيتلانا كريفونوجيخ «صورة أرشيفية»

قال الديوان الملكى الأردنى إن ممتلكات عاهل البلاد، عبدالله الثانى، فى الخارج، تتم تغطيتها على نفقته الخاصة، مفندا ما جاء فى وثائق «بندورا»، التى تناولت الملاذات الضريبية للعديد من قادة العالم.

وجاء فى بيان الديوان الملكى الأردنى أن الوثائق المسربة «احتوى بعضها على معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها»، وجاء ذلك بعدما أفادت الوثائق بأن العاهل الأردنى استخدم حسابات خارجية لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار على منازل فاخرة فى بريطانيا والولايات المتحدة. وقال مكتب (دى. إل. إيه بايبر) القانونى بلندن والذى يمثل الملك عبدالله لوسائل الإعلام إن العاهل الأردنى «لم يسئ فى أى وقت استخدام الأموال العامة ولم يستغل أيا من عائدات المساعدات أو المعونات المخصصة للاستخدام العام»، وقال محامو الملك عبدالله إنه اشترى العقارات من ماله الخاص، وليس هناك ما يعيب استخدامه لشركات تتخذ من الملاذات الضريبية مقارا لها فى شراء هذه العقارات.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، وهى جزء من الاتحاد الدولى للصحفيين، أن الروسية سفيتلانا كريفونوجيخ، أصبحت مالكة لشقة فى موناكو من خلال شركة خارجية تأسست فى جزيرة تورتولا فى الكاريبى فى إبريل 2003 بعد أسابيع فقط من إنجابها طفلة، وقالت الصحيفة، نقلا عن مؤسسة «برويكت» الروسية للصحافة الاستقصائية إن هذه المرأة كانت فى ذلك الوقت على علاقة سرية بدأت منذ سنوات طويلة مع بوتين، وقالت الصحيفة إن كريفونوجيخ وابنتها، 18 عاما، والكرملين لم يردوا على طلبات للتعليق.

وقبل أيام من الانتخابات البرلمانية التى تجرى فى جمهورية التشيك، ربطت الوثائق بين رئيس الوزراء بابيش وأملاك سرية قيمتها 22 مليون دولار فى قرية على قمة تل بالقرب من مدينة كان بفرنسا، ونفى بابيش ارتكاب أى مخالفة وذلك خلال حديثه فى مناظرة تليفزيونية، وقال فى مناظرة تليفزيونية إن «الأموال خرجت من بنك تشيكى وخضعت للضرائب، كان هذا مالى الخاص، وعاد المال لبنك تشيكى».

شاكيرا

وسلطت الوثائق الضوء على أكثر من 29 ألف شركة أوفشور، وورد ذكر نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين فى الوثائق التى حللها الاتحاد فى إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبى. وأفادت بعض الوثائق بأن رئيس الإكوادور، جييرمو لاسو، أودع أموالا فى صندوقين مقرهما فى ولاية داكوتا الجنوبية فى الولايات المتحدة.

ومن بين الشخصيات التى تناولها التحقيق، المغنية الكولومبية شاكيرا وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر ونجم الكريكت الهندى ساشين تندولكار.

وأكد الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين أنه فى غالبية الدول لا تعاقب القوانين على هذه الأفعال، لكن فيما يتعلق بالقادة السياسيين، أورد الاتحاد خطابات بعضهم المتعقلة بمكافحة الفساد فى مقابل استثماراتهم فى ملاذات ضريبية. ولم يرد ذكر اسم الرئيس الروسى مباشرة فى الوثائق، إلا أنه يرتبط عبر شركاء بأصول فى موناكو. وبين الأسماء الواردة رئيس وزراء بريطانيا السابق تونى بلير الذى اشترى عقارا فى لندن عبر شركة فى الخارج.

وكشفت الوثائق أن عائلة رئيس أذربيجان، إلهام علييف وشركاء له ضالعون فى صفقات عقارية تبلغ قيمتها مئات الملايين فى بريطانيا، فيما يملك رئيس كينيا، أوهورو كنياتا و6 من أفراد عائلته مجموعة من شركات «الأوفشور»، وأظهرت وثائق أوردها التحقيق أن أفرادا من أوساط رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان المقربة بينهم وزراء وعائلاتهم يملكون سرا شركات وصناديق تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

كما أظهرت الوثائق أن رجل الأعمال الهندى أنيل أمبانى وممثليه امتلكوا 18 شركة خارجية على الأقل فى جيرزى وجزر فيرجن البريطانية وقبرص وفقا لصحيفة «إنديان إكسبرس» التى شاركت فى الاستقصاء، وأضاف التقرير أن سبعا من الشركات التى تأسست بين عامى 2007 و2010 اقترضت واستثمرت ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار.

وفى 2020 وبعد نزاع مع ثلاثة بنوك صينية حكومية قال أمبانى، رئيس مجموعة ريلاينس الهندية، لمحكمة فى لندن، إن ثروته أصبحت صفرا، وقال أحد محامى رجل الأعمال الهندى إن «موكلنا مواطن مقيم فى الهند ويدفع الضرائب وقدم إفصاحات للسلطات الهندية كما هو مطلوب انصياعا للقانون، كل الاعتبارات المطلوبة تم أخذها فى الحسبان لدى تقديم تلك الإفصاحات لمحكمة فى لندن»، وتابع: «مجموعة ريلاينس تنفذ الأعمال عالميا وتختص شركاتها بصلاحيات مختلفة من أجل مشروعية الأعمال والمتطلبات التى تفرضها الجهات التنظيمية».

من جانبه، قال وزير المالية البريطانى، ريشى سوناك، إن مسؤولى الضرائب بالبلاد سينظرون فى تسريب وثائق مالية نشرتها مؤسسات إعلامية تربط قيادات عالمية بإخفاء ثروات، وأضاف: «اطلعت على هذه الأخبار، ومن الواضح أنه من الصعب على التعليق عليها على وجه التحديد نظرا لأنها ظهرت حالا، وبالطبع ستنظر إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك فى ذلك لنرى ما إذا كان هناك أى شىء يمكننا معرفته».