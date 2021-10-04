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عقد كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر مؤتمراً صحفياً الاثنين قبل مواجهة ليبيا الجمعة المقبل فى تصفيات كأس العالم 2022 .

ورفض كارلوس كيروش حديث الصحفيين عن استبعاد الثنائى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة من قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتى ليبيا .

وقال:" لا يحب الحديث عن أي لاعب باسمه أنا أتحدث هنا عن منتخب مصر ، أنا المدير الفني لمنتخب مصر " .

وأضاف : " الحديث عن الحسابات مع مواجهة ليبيا وضرورة الفوز غير مهمة فالحسابات غير منطقية في كرة القدم لأنها لا تعترف سوى بالاجتهاد فقط الحسابات يعرفها علماء الرياضيات " .

ويواجه منتخب مصر ليبيا يوم 8 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 .

وتابع كيروش: " الاستعداد لمباراة ليبيا لمدة 5 أيام فقط غير كافى أنا أعرف ذلك جيداً خاصة أن المنتخب الليبى قوى ولكن قمنا بدراسة نقاط القوة والضعف جيداً".

وأواصل:" علينا أن نكون واثقين فى أنفسنا منتخب مصر محظوظ بامتلاك مجموعة مميزة من اللاعبين في كل المراكز".

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة تضم ا 24 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي. الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف. الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش. الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.