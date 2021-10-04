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ماذا قال واتساب عن العطل الذي أصاب منصته؟

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ماذا قال واتساب عن العطل الذي أصاب منصته؟ ماذا قال واتساب عن العطل الذي أصاب منصته؟

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تعطلت مجموعة تطبيقات فيسبوك، ومنها منصة مشاركة الصور الشهيرة إنستغرام وتطبيق المراسلة واتساب، عن خدمة عشرات الآلاف من المستخدمين، وفقا لموقع تتبع انقطاع الخدمات داون ديتكتور دوت كوم.

وفي الوقت نفسه، تعطلت منصة المراسلة الفورية واتساب الخاصة بعملاق وسائل التواصل الاجتماعي أيضا عند أكثر من 22 ألف مستخدم، بينما تعطل ماسنجر عند ما يقرب من ثلاثة آلاف مستخدم. ولم ترد فيسبوك حتى الآن على طلب رويترز للتعليق.

وغرّد تطبيق «واتساب» على تويتر: «ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع WhatsApp في الوقت الحالي. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن. شكرا لصبرك!».

ووفقًا «downdetector» التي تقيس انقطاع الخدمات على مستوى العالم، فإن المزيد من الأشخاص أبلغوا عن عدم قدرتهم على الوصول إلى منتجات فيسبوك، ويُظهر الرسم البياني التالي معدل الشكوى من الانقطاع مقارنة بالحالة الطبيعية اليومية.

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