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بريطانيا: خروجنا من الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل يصب في مصلحة المملكة المتحدة

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بريطانيا: خروجنا من الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل يصب في مصلحة المملكة المتحدة بريطانيا: خروجنا من الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل يصب في مصلحة المملكة المتحدة

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قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، اليوم الإثنين، إن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يصب في مصلحة المملكة المتحدة على المدى الطويل».

وفي أول خطاب له في مؤتمر حزب المحافظين بصفته مستشارا، قال سوناك إن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستوفر «المرونة» لتشكيل أكثر حداثة، معلنا عن نيته لخفض الضرائب، و«لكن فقط عندما تكون المالية العامة على أساس مستدام».

كما أعرب سوناك عن فخره بدعمه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التحذيرات قبل استفتاء 2016 من أنه قد ينهي مسيرته السياسية، وقال: «أضع مبادئي أولا، وسأفعل ذلك دائما».

وشدد على أنه على الرغم من «التحديات»، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعزز «ثقافة المؤسسة» ويساعد المملكة المتحدة على التكيف مع العالم الحديث. كما دافع عن زيادة الضرائب لدفع رسوم مقدمي الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية، معتبرا أنه سيكون من «غير الأخلاقي» دفع تكاليف الاستثمار مع اقتراض أعلى بدلا من ذلك.

المصرى اليوم

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