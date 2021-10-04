صندوق النقد الدولي: مناقشات فنية مع لبنان متوقعة في الأيام المقبلة

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قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يبدأ صندوق النقد الدولي محادثات فنية مع لبنان «في الأيام المقبلة».

وحول إعلان لبنان في وقت سابق اليوم أنه استأنف «التواصل» مع صندوق النقد الدولي بهدف الموافقة على برنامج التعافي الذي يمكنه تسخير الدعم الدولي، قالت المتحدثة إن «المباحثات ستدور حول سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان».

هذا وأعلنت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي عن تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية.