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صحيفة تكشف إيقاف قرار اقالة كومان من برشلونة قبل مباراة أتلتيكو

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صحيفة تكشف إيقاف قرار اقالة كومان من برشلونة قبل مباراة أتلتيكو صحيفة تكشف إيقاف قرار اقالة كومان من برشلونة قبل مباراة أتلتيكو

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كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، كواليس ما حدث خلال الساعات الماضية في برشلونة والخاصة بمصير رونالد كومان، مدرب الفريق، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا.

وفقا للصحيفة الإسبانية، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة، اجتمع مع نائبه رافائيل يوسيتي الخميس الماضي، وأعرب لابورتا عن غضبه من هزيمة برشلونة امام بنفيكا، وقال إن الوضع مع كومان غير قابل للحل، حيث أن المدرب يصر على اللعب بثلاثي في الخط الدفاعى ووضع اللاعبين الشباب على مقاعد البدلاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجميع فى برشلونة، تأكدوا عقب هذا الاجتماع أن مباراة أتلتيكو مدريد ستكون الأخيرة لكومان مع البارسا.

ووبعد انتشار شائعة قرار إقالة كومان عقب مباراة أتلتيكو، قرر لابورتا الاتصال بالمدرب الهولندي مساء الجمعة للتحدث معه حول أوضاع الفريق، ورتب لعقد لقاء معه صباح السبت، قبل أن يستقل الفريق طائرة للذهاب إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو.

وبعد ذلك الاجتماع، بعث لابورتا برسالة إلى أعضاء مجلس إدارة برشلونة على "واتس آب"، ليبلغهم أن كومان مستمر مع الفريق، وفعل لابورتا هذا الأمر، لأن معظم إدارة برشلونة ظنوا أن كومان سيرحل يوم السبت، ولم يرغب الرئيس أن يعلم الأعضاء من الإعلام أن موقفه تغير تجاه الأزمة.

المصرى اليوم

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