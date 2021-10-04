أخبار عاجلة

ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا -
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة -
"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا -
الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي -
إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

«داعش» يعلن مسؤوليته عن التفجير في العاصمة الأفغانية كابل

Print
«داعش» يعلن مسؤوليته عن التفجير في العاصمة الأفغانية كابل «داعش» يعلن مسؤوليته عن التفجير في العاصمة الأفغانية كابل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الذي دوى أمس الأحد قرب مسجد في العاصمة الأفغانية كابل وأسفر عن مقتل 12 شخصا.

وأفادت مصادر في «طالبان» بمقتل 12 شخصا جراء التفجير الذي وقع صباح أمس الأحد قرب مسجد عيد غاه في كابل، حيث أقيمت صلاة الجنازة على والدة المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد.

وتحدثت تقارير إعلامية عن عمليات إطلاق نار على مشارف المدينة في وقت لاحق، فيما أعلنت «»طالبان«اليوم عن تصفية 8 مسلحين في»داعش«في منطقة قريبة من السفارة الروسية لدى كابل.

ويعتبر «داعش» عدوا لدودا لـ«طالبان» التي بسطت مؤخرا السيطرة على البلاد ودخلت إلى العاصمة في 15 أغسطس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة

لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة

بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»

أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»

استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد

استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد