رئيس الوزراء الإسرائيلي: الموساد نفذ عملية لجمع معلومات حول الطيار المفقود رون أراد

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن الموساد نفذ عملية للوصول إلى معلومات جديدة حول مصير الطيار رون أراد، الذي أسقطت طائرته في لبنان عام 1986 وفقد أثره في مايو 1988.

وفي كلمة له في جلسة افتتاح الدورة الشتوية، كشف بينيت عن عملية نفذها الموساد الشهر الماضي «هدفها العثور على معلومات جديدة حول مصير ومكان وجود رون أراد»، ووصف العملية المزعومة بـ«المعقدة وواسعة النطاق».

وأضاف بينيت: «لقد قمنا بالمزيد من الجهود بهدف فهم ما حدث لرون»، مشيرا إلى أنه صادق على العملية، دون الكشف عن تفاصيلها.

ولفت إلى أن العملية هي نتيجة «تعاون استثنائي» للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وشكر الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد على دورهم في العملية.

وقال إنه تم تبليغ عائلة أراد عن العملية، مشددا على «أننا نستمر بالعمل من أجل إعادة الأسرى والمفقودين إلى ديارهم».