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بقرار من بوتين.. تحتفل بـ«عيد الأب» سنويا

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بقرار من بوتين.. روسيا تحتفل بـ«عيد الأب» سنويا بقرار من بوتين.. تحتفل بـ«عيد الأب» سنويا

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما بإقرار «عيد الأب» في ... وبالتالي تزيد الأعطال الرسمية يوما آخر في البلاد.

وفقًا للمرسوم المنشور في البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية، تم إقرار عيد الأب من «أجل تعزيز مؤسسة الأسرة وزيادة أهمية الأبوة في تربية الأبناء».

وجاء في الوثيقة «إقرار عيد الأب والاحتفال به في يوم الأحد الثالث من شهر أكتوبر».

وسيتم الاحتفال بعيد الأب في روسيا في يوم الأحد الثالث من شهر أكتوبر الذي يصادف هذا العام يوم 17 الشهر الجاري.

المصرى اليوم

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