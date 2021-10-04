مستشار المفتي : الصدقة الجارية ليست للمساجد فقط.. «هناك مدارس ومستشفيات محتاجة»

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أجاب الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لفضيلة المفتى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية بـ«فيس بوك»، على سؤال مفاده «ما حكم الصدقة الجارية للمتوفى؟ وهل تكون للمساجد فقط ؟

وقال مجدى عاشور : «ان الصدقة الجارية لصالح المتوفى ارى إلا تكون للمساجد فقط لان المساجد كثيرة لكن هناك مدارس ومستشفيات محتاجة وهناك ملاجئ وبيت ارامل ويتيم ومحتاج ومسنة، تلك صدقات جارية يعود نفعها».

وأوضح فضيلة الدكتور مجدى عاشور : «مبادرة حياة كريمة مثلًا معمولة لغير القادرين ولتنمية القرية المصرية وللمحتاجين».

وأكد مستشار المفتي : «الصدقة الجارية هي التي تبقى كثيرًا ويعم نفعها ويطول».