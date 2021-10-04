أخبار عاجلة

ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا -
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة -
"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا -
الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي -
إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

FBI يبحث عن أردني احتال على أشخاص بـ1.7 مليون دولار

Print
FBI يبحث عن أردني احتال على أشخاص بـ1.7 مليون دولار FBI يبحث عن أردني احتال على أشخاص بـ1.7 مليون دولار

جى بي سي نيوز :- قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI"، إنه يبحث عن شاب فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية أيضا، بتهمة احتيال بمبلغ قدره 1.7 مليون دولار.

وذكر "إف بي آي" في مذكرة نشرها عبر موقعه الرسمي، أن الشاب إسماعيل شلش (36 عاما)، مارس الاحتيال وغسيل الأموال عبر الإنترنت.

وتخصص شلش في بيع سيارات فارهة عبر الإنترنت لزبائن، لكنه احتال عليهم ولم يسلمهم أي شيء.

وتقول المذكرة إن عدد ضحايا شلش هم خمسة أشخاص موزعون على أربع ولايات.

وأوضحت أنه قبل انكشاف أمره، كان شلش يخطط للاحتيال على ثمانية أشخاص آخرين في خمس ولايات، بمجموع يصل إلى نحو 3.4 مليون دولار.

وكان شلش يعمل تحت اسم مستعار هو "آرماند بيرغانتي"، وخدع ضحاياه بأن بيرغانتي هو شخص آخر.

عربي 21

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا

ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا

استقالة وزراء حكومة الخصاونة تمهيدا لتعديل وزاري

استقالة وزراء حكومة الخصاونة تمهيدا لتعديل وزاري

الزميل عصام العمري في ذمة الله

الزميل عصام العمري في ذمة الله

تسجيل 13 وفاة و 567 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن

تسجيل 13 وفاة و 567 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن