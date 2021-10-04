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6 وفيات و1037 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

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6 وفيات و1037 إصابة بفيروس كورونا في الأردن 6 وفيات و1037 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :-  أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 6 وفيات و1037 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10742 وفاة و826282 إصابة.
وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 92ر3 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.
وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12681 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 60 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 63 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 450 حالة.
وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.
وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 12 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 23 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.
وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.
وأشار الموجز إلى تسجيل 1075 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 802859 حالة.
كما أشار إلى إجراء 26442 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10148511 فحصاً.
وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3729142، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3308671.

جي بي سي نيوز

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