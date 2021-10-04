أخبار عاجلة

إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات -
بعد 106 أيام من الحظر.. السماح لسكان سيدني الأسترالية بالخروج من منازلهم -
أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي» -
استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد -
"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة -
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

وزير المالية يُهنئ الرئيس السيسى: انتصارات أكتوبر ستظل مبعث فخر واعتزاز لشعب بقواته المسلحة

Print
وزير المالية يُهنئ الرئيس السيسى: انتصارات أكتوبر ستظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة وزير المالية يُهنئ الرئيس السيسى: انتصارات أكتوبر ستظل مبعث فخر واعتزاز لشعب بقواته المسلحة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

تقدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأسمى آيات التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا الله، عز وجل، أن يرحم شهداءنا الأبرار، ويحفظ وجيشها وأهلها من كل سوء، وأن يُعيد علينا هذه الانتصارات بمزيدٍ من الخير والرخاء والاستقرار، في ظل قيادة سياسية حكيمة، تواصل العمل ليلاً ونهارًا للنهوض بمصرنا الغالية.

أكد معيط ،أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ستظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها البواسل الذين ضربوا أروع الأمثلة في البطولة والتضحية والفداء، وقدموا أرواحهم من أجل استعادة وطن العزة والكرامة.

قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجح في تحقيق إنجازات غير مسبوقة، بتنفيذ مشروعات تنموية عملاقة في زمن قياسى، تُسهم في تغيير وجه الحياة على أرض مصر، مستلهمًا من ذكرى بطولات أكتوبر المجيدة، معانى العزيمة والإصرار والعمل في بناء دولة قوية حديثة، وإطلاق الجمهورية الجديدة، التي ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة لكل المصريين، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

أضاف الوزير، أن التوسع في المشروعات القومية والتنموية الكبرى وغير المسبوقة بشبه جزيرة سيناء، خلال السنوات السبع الماضية يعكس إرادة سياسية حقيقية بأن تنعم أرض سيناء المباركة بثمار تحريرها، وأن تشهد حضارة ونموًا وعمرانًا يحقق آمال أهل سيناء الشرفاء.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

ثبت فورًا.. تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر

ثبت فورًا.. تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر