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رئيس البريد: العاملون هم الثروة الحقيقية للهيئة في تنفيذ خطط النجاح.. ونحرص على تكريم المتميزين

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رئيس البريد: العاملون هم الثروة الحقيقية للهيئة في تنفيذ خطط النجاح.. ونحرص على تكريم المتميزين رئيس البريد: العاملون هم الثروة الحقيقية للهيئة في تنفيذ خطط النجاح.. ونحرص على تكريم المتميزين

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نظمت الهيئةُ القوميةُ للبريد احتفالية لتكريم فريق المصارعة بنادي البريد بعد حصولهم على بطولة الجمهورية للشركات للعام العاشر على التوالي وتأهلهم لبطولة العالم للرواد، التي ستقام في اليونان أكتوبر ٢٠٢١.

كرم الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، فريق المصارعة من أبناء الهيئة بعد حصولهم على بطولة الجمهورية للشركات وتأهلهم لبطولة العالم؛ حيث حصل كل لاعب على جائزة مالية وذلك تقديرًا لما حققوه من إنجازات في المجال الرياضي ودعمًا لهم وتحفيزًا على بذل المزيد من العطاء والتفوق.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن العاملين هم الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها الهيئة في تنفيذ خطط النجاح، ونحرص دائمًا على تكريم المتميزين منهم في جميع المجالات، ومن بينها المجال الرياضي؛ وذلك لدعم التنافس الإيجابي بين العاملين وحثهم على التميز وتأكيدًا على دورهم الفعال في دعم مسيرة نجاح الهيئة وتحقيق رسالتها.

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