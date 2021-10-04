أخبار عاجلة

"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة -
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

وزير البترول يستقبل نظيره اللبناني (تفاصيل اللقاء)

Print
وزير البترول يستقبل نظيره اللبناني (تفاصيل اللقاء) وزير البترول يستقبل نظيره اللبناني (تفاصيل اللقاء)

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني والوفد المرافق والذي يزور القاهرة حاليا في أول زيارة له خارج لبنان عقب تكليفه مؤخرًا بمهام وزارة الطاقة في اللبنانية.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات صحفية، إن جلسة المباحثات المشتركة شملت استعراض ومتابعة الإجراءات الخاصة لسرعة وصول الغاز الطبيعى المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا في إطار ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بالأردن، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين هدفه استراتيجي اكثر منه تجاري في اطار دعم للبنان الشقيق وإسهاما في حل مشكلة الطاقة لديه ودعم استقرار الدولة اللبنانية.

وأعرب الوزير اللبناني الدكتور وليد فياض عن امتنانه وتقديره للدور المصري لمساعدة ودعم لبنان، مشيرًا إلى أن إمداد الغاز الطبيعى المصري يمثل علاقة استراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة باعتباره حجر الأساس في المساهمة بحل مشكلة الطاقة بلبنان، وسيتم عقد اجتماع موسع بين وفدي البلدين للتوصل لصيغة نهائية للتعاقد.

حضر جلسة المباحثات كل من الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونائبه للعمليات المهندس يس احمد، والاستاذ اسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، ومن الجانب اللبناني المهندسة اورور الفيغالي مدير عام النفط بوزارة الطاقة اللبنانية والمهندس كمال حايك رئيس مؤسسة الكهرباء اللبنانية وعدد من المسئولين التنفيذيين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة